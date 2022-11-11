В Киеве и четырех областях сегодня будут экстренно выключать свет
Сегодня, 11 ноября, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях потребителям будут экстренно выключать свет. Это нужно для поддержания стабильной работы энергосистемы.
Об этом сообщает компания Укрэнерго.
Ночью и с утра экстренные отключения произошли в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Пока там продолжают действовать плановые отключения.
— Но текущая ситуация в энергосистеме может меняться, особенно во время вечернего пика потребления электроэнергии, — отметили в Укрэнерго.
Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.
Напомним, что сегодня ночью российский враг атаковал энергообъект в Винницкой области.
11 ноября в Киеве применяются экстренные отключения света в больших объемах. Стабилизационные графики отключения света не будут действовать.