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Факты / Україна / Общество

В Киеве и четырех областях сегодня будут экстренно выключать свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве и четырех областях сегодня будут экстренно выключать свет

Сегодня, 11 ноября, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях потребителям будут экстренно выключать свет. Это нужно для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Об этом сообщает компания Укрэнерго.

Ночью и с утра экстренные отключения произошли в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Пока там продолжают действовать плановые отключения.

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— Но текущая ситуация в энергосистеме может меняться, особенно во время вечернего пика потребления электроэнергии, — отметили в Укрэнерго.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

Напомним, что сегодня ночью российский враг атаковал энергообъект в Винницкой области.

11 ноября в Киеве применяются экстренные отключения света в больших объемах. Стабилизационные графики отключения света не будут действовать.

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На Киевщине 11 ноября будут экстренно выключать свет: плановые графики не действуют

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