Листопад, 11 в 13:42

Відключення електроенергії значно впливають на роботу українців. Магазини закриваються, інтернет зникає, техніка розряджається. В таких умовах складно виконувати роботу в повному обсязі.

Як роботодавець повинен сплачувати зарплату працівникам, які не можуть повноцінно працювати у разі відключення світла, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачено законом

Кодекс законів про працю зобов’язує роботодавця оплачувати простій у тому разі, якщо він стався не з вини працівника.

Зараз дивляться

Зникнення електроенергії можна кваліфікувати як форс-мажор, який спричиняє вимушену зупинку роботи працівника. Крім того, зникнення світла не може статися з вини працівника.

Українці, які працюють віддалено та не можуть виконувати свою роботу, або ті, хто не може працювати в офісі, мають право претендувати на свій звичайний заробіток, навіть якщо не могли повноцінно працювати.

Роботодавець, своєю чергою, має виплатити своїм працівникам повноцінну зарплату, незалежно від того, виконувалась робота у повному обсязі чи ні.

Адвокат Іван Ліберман також зазначає, що заробітна платня має сплачуватися обовʼязково у повному обсязі.

– Якщо працівник вийшов на роботу, то все, зарплата сплачується. Це у випадку, якщо працівник працює не на віддаленій формі, а приїжджає в офіс, завод, фабрику, компанію тощо, – каже адвокат.

Ліберман також пояснює, як сплачується заробітна платня тим українцям, які працюють віддалено.

– Якщо людина працює віддалено і зникає світло, то обрахування може бути погодинне, – зазначає Ліберман.

Адвокат додає, що у такому випадку є два основних варіанти працевлаштування:

за контрактом – тут може бути прописано, що працівник отримує зарплату погодинно (прописується у самому контракті або у додатку);

– тут може бути прописано, що працівник отримує зарплату погодинно (прописується у самому контракті або у додатку); якщо людина працює за Кодексом законів України про працю – у такому випадку сплачується сума коштів за результатом відпрацювання, або згідно з графіком роботи, незалежно від того, було освітлення чи ні.

– Якщо в контракті прописано, що людина отримує зарплату погодинно, тоді питань немає. Це можна легко вирахувати та встановити. Що стосується, коли людина працює за Кодексом законів про працю, то тут сплачується повна зарплата. Якщо людина приїхала на роботу, то незалежно від того, працювала вона 5 хв чи 5 год, сума сплачується у повному обсязі, – каже Ліберман.

Експерт додає, що у разі несплати роботодавцем повної зарплатні, на захист працівника стає Кодекс законів про працю.

Забезпечення необхідною технікою

Якщо ж роботодавець не хоче оплачувати простій, він повинен забезпечити співробітника технікою, яка дозволить працювати без електроенергії. Це можуть бути генератори, акумулятори або інші засоби для забезпечення віддаленої роботи без електроенергії.

Тобто у роботодавця є два варіанти – оплачувати період, коли співробітник вимушено не може виконувати свою роботу, або забезпечити його альтернативним джерелом енергії.

– Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець, – розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.