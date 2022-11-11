Трофеїв вистачає: Арестович про звільнення Херсона від окупантів

Листопад, 11 в 18:48

Воїни Збройних сил України отримали багато трофеїв від російських загарбників після звільнення Херсона від окупації країни-агресора.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook. За його словами, Російська Федерація зазнала великих втрат на Херсонському напрямку.

– Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, втрати в основному. Але трофеїв вистачає, – запевняє Олексій Арестович.

У п’ятницю, 11 листопада, стало відомо, що ЗСУ звільнили Херсон, який перебував під окупацією російської армії довгий час. Українці влаштували свято у центрі міста, співаючи народні пісні та прославляючи хоробрих бійців ЗСУ.

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Очільник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області, зокрема, зачистки звільнених населених пунктів від російських окупантів, можуть тривати щонайменше декілька тижнів.