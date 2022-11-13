Информация о пострадавших украинцах отсутствует: МИД о теракте в Стамбуле
Пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрывов в Стамбуле 13 ноября, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с терактом по улице Истикляль.
– Украинские консулы сейчас взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами. Личности пострадавших устанавливаются. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует, – подчеркнул он.
Николенко также сообщил, что для граждан Украины в Стамбуле открыта горячая линия: +90530 612 55 77.
В результате взрыва в Стамбуле 13 ноября на пешеходном Истикляль, который местная прокуратура квалифицировала как террористический акт, погибли шесть человек, еще 53 получили ранения.