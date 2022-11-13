Ноябрь, 13 в 19:17

Пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрывов в Стамбуле 13 ноября, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с терактом по улице Истикляль.

– Украинские консулы сейчас взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами. Личности пострадавших устанавливаются. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует, – подчеркнул он.

Николенко также сообщил, что для граждан Украины в Стамбуле открыта горячая линия: +90530 612 55 77.

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В результате взрыва в Стамбуле 13 ноября на пешеходном Истикляль, который местная прокуратура квалифицировала как террористический акт, погибли шесть человек, еще 53 получили ранения.