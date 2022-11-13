Енот-агент СБУ: сеть взорвалась мемами после кражи оккупантами животных из Херсона
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В херсонском зоопарке российские захватчики перед побегом с правого берега реки Днепр украли несколько енотов. Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук отмечает, что животные забрали не простые солдаты РФ, а представители военного командования.
— Енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование, — отмечает Тодорчук.
По его словам, из херсонского зоопарка вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова большую часть животных, в частности, лам, волков, ослов и белок.
В социальных сетях бурно отреагировали на кражу енотов, в частности, украинцы “взорвали” интернет шутками и разными мемами на эту тему.
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