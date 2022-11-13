Єнот-агент СБУ: мережа вибухнула мемами після викрадення окупантами тварин з Херсона
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У херсонському зоопарку російські загарбники перед втечею з правого берега річки Дніпро викрали декілька єнотів. Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук зазначає, що тварини забрали не прості солдати РФ, а представники військового командування.
– Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування, – наголошує Тодорчук.
За його словами, з херсонського зоопарку вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова більшу частину тварин, зокрема, лам, вовків, ослів і білок.
У соціальних мережах бурхливо відреагували на викрадення єнотів, зокрема, українці “підірвали” інтернет жартами та різними мемами на цю тему.
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