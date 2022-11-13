Еще один населенный пункт в Херсонской области освобожден: в селе Львово подняли флаг Украины
В Херсонской области одесские морпехи подняли флаг Украины в центре села Львово Бериславского района. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, обнародовав видео.
По данным МОУ, речь идет о 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В сообщении говорится, что украинские защитники освободили село от российских захватчиков.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области активно продолжается. В частности, в поселке Чаплинка нанесли мощные удары по месту, где сосредотачивалось большое количество российских военных.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что после ударов оккупанты, которым удалось уцелеть, грузили вертолеты и оборудование, чтобы подготовиться к бегству. Однако пожар и детонирование боеприпасов длились не менее трех часов.