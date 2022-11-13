Ноябрь, 13 в 14:47

В Херсонской области одесские морпехи подняли флаг Украины в центре села Львово Бериславского района. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, обнародовав видео.

По данным МОУ, речь идет о 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В сообщении говорится, что украинские защитники освободили село от российских захватчиков.

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области активно продолжается. В частности, в поселке Чаплинка нанесли мощные удары по месту, где сосредотачивалось большое количество российских военных.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что после ударов оккупанты, которым удалось уцелеть, грузили вертолеты и оборудование, чтобы подготовиться к бегству. Однако пожар и детонирование боеприпасов длились не менее трех часов.