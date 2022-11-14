Ноябрь, 14 в 20:47

Почти половина молодых украинцев в возрасте от 25 до 35 лет недовольны компаниями и организациями, в которых работают. Речь идет о поколении миллениалов, которое еще называют поколением Y.

Они составляют наибольшую группу на мировом рынке труда, поэтому оказались в центре исследования компании Gradus Research.

Социологи решили выяснить, какие драйверы и барьеры в карьерном росте существуют для миллениалов.

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Исследовательская компания Gradus Research провела соцопрос не только среди трудоустроенных украинцев, но и среди жителей Польши, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Нидерландов в возрасте 25-35 лет. После этого специалисты сравнили полученные результаты.

Выяснилось, что 45% молодых украинцев низко оценивают компании и организации, где сейчас работают. Похожая ситуация наблюдается и в других государствах, где проводилось исследование.

– Основная причина, очевидно, — финансовая составляющая и доступ к рынку труда, — отмечается в результатах исследования.

Наибольший показатель недовольных работников-миллениалов в Польше (52%), а лидером по удовлетворенности местом работы являются Нидерланды (свыше 90%).

Социологи также поинтересовались, что является самым главным для молодых работников в Украине и других странах. Речь идет о ключевых драйверах, позволяющих работникам испытывать удовлетворенность компанией, в которой они трудоустроены.

Оказалось, что для украинцев наиболее важен размер вознаграждения – зарплаты, премии и тому подобное (24%). На втором месте – баланс между работой и жизнью (15%), а на третьем – гибкий рабочий график (13%). Возможность карьерного роста важна для 6% опрошенных.

Критерий команды для украинцев важен в случае удовлетворенности рабочим графиком и уровнем оплаты.

Социологи отмечают, что ни в одной другой стране Европы, где проходило исследование, нет столь высокого запроса на уровень зарплаты.

– На первой ступени ценностей там – work-life баланс. Гибкий график работы также является важным критерием среди европейцев, а на третьей ступени – возможность карьерного роста, — объяснили социологи.

Например, для миллениалов в Великобритании, Нидерландах и Испании наиболее важен баланс между работой и жизнью (18%, 19% и 22% соответственно), в Германии — гибкая модель работы (21%), во Франции – команда, в которой они работают (22%). Для работников в Польше одинаково важны баланс между работой и жизнью и уровень зарплаты (по 17%).

Что касается условий труда, которые важны для миллениалов, то для украинцев это в первую очередь гибкий рабочий график и возможность удаленной работы (18%). Этот пункт также наиболее важен для итальянцев, французов (18%) и испанцев (17%).

Кроме того, работники в других европейских странах имеют достаточно высокий запрос на развитие и карьерный рост, тренинги, курсы и т.д.

– Наше исследование демонстрирует, что для того, чтобы быть привлекательнее для молодых талантов, компаниям следует вводить гибкий график. Ковидный кризис кардинально изменил отношение людей к мобильности. Мы видим, что респонденты из всех опрошенных стран в большинстве своем считают важнейшими факторами возможность работать отовсюду и делать это в положительной среде, — прокомментировала результаты исследования основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Компания Gradus Research провела опрос с помощью метода самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В Украине были опрошены трудоустроенные граждане в возрасте 25-35 лет, проживающие в крупных городах с населением от 100 тыс. человек. Число успешных интервью составляет 105. Исследование проводилось в течение 24-25 октября.

В других странах Европы опрос проводился компанией Gradus Research в партнерстве с компанией LEAD Network. Были опрошены граждане 25-35 лет, работающие и проживающие в крупных городах Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Польши, Италии. Период проведения опроса: 12-16 сентября.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research