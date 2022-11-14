Листопад, 14 в 20:47

Майже половина молодих українців віком від 25 до 35 років незадоволені компаніями та організаціями, в яких працюють. Йдеться про покоління міленіалів, яке ще називають поколінням Y.

Вони складають найбільшу групу на світовому ринку праці, а тому опинилися в центрі дослідження компанії Gradus Research.

Соціологи вирішили з’ясувати, які драйвери та бар’єри в кар’єрному зростанні існують для міленіалів.

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Дослідницька компанія Gradus Research провела соцопитування не лише серед працевлаштованих українців, а й серед мешканців Польщі, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Нідерландів віком 25-35 років. Після цього фахівці порівняли отримані результати.

З’ясувалося, що 45% молодих українців низько оцінюють компанії та організації, в яких зараз працюють. Схожа ситуація спостерігається і в інших державах, де проводилося дослідження.

– Основною причиною, очевидно, є фінансова складова та доступ до ринку праці, – зазначається в результатах дослідження.

Найбільший показник незадоволених працівників-міленіалів у Польщі (52%), а лідером за рівнем задоволеності місцем роботи є Нідерланди (понад 90%).

Соціологи також поцікавилися, що є найголовнішим для молодих працівників в Україні та інших країнах. Йдеться про ключові драйвери, які дозволяють працівникам відчувати задоволення компанією, в якій вони працевлаштовані.

Виявилося, що для українців найбільш важливим є розмір винагороди – зарплати, премії тощо (24%). На другому місці – баланс між роботою та життям (15%), а на третьому – гнучкий робочий графік (13%). Можливість кар’єрного зростанні важлива для 6% опитаних.

Критерій команди для українців важливий за умови задоволеності робочим графіком та рівнем оплати.

Соціологи наголошують, що в жодній іншій країні Європи, де проходило дослідження, немає настільки високого запиту на рівень зарплати.

– На першому щаблі цінностей там — work-life баланс. Гнучкий графік роботи також є важливим критерієм серед європейців, а на третьому щаблі – можливість кар’єрного зростання, – пояснили соціологи.

Наприклад, для міленіалів у Великій Британії, Нідерландах та Іспанії найбільш важливим є баланс між роботою та життям (18%, 19% та 22% відповідно), у Німеччині — гнучка модель роботи (21%), у Франції – команда, в якій вони працюють (22%). Для працівників у Польщі однаково важливі баланс між роботою та життям і рівень зарплати (по 17%).

Що стосується умов праці, які є важливими для міленіалів, то для українців це в першу чергу гнучкий робочий графік та можливість віддаленої роботи (18%). Цей пункт також є найбільш важливим для італійців, французів (18%) та іспанців (17%).

Крім того, працівники в інших європейських країнах мають досить високий запит на розвиток та кар’єрне зростання, тренінги, курси тощо.

– Наше дослідження демонструє, що для того, щоб бути більш привабливими для молодих талантів, компаніям слід запроваджувати гнучкий графік. Ковідна криза кардинально змінила ставлення людей до мобільності. Ми бачимо, що респонденти з усіх опитаних країн здебільшого вважають найважливішими факторами можливість працювати звідусіль і робити це у позитивному середовищі, – прокоментувала результати дослідження засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Компанія Gradus Research провела опитування за допомогою методу самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В Україні були опитані працевлаштовані громадяни віком 25-35 років, які проживають у великих містах з населенням від 100 тис. осіь. Кількість успішних інтерв’ю становить 105. Дослідження проводилося протягом 24-25 жовтня.

В інших країнах Європи опитування проводилося компанією Gradus Research у партнерстві з компанією LEAD Network. Були опитані громадяни віком 25-35 років, які працюють і проживають у великих містах Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Франції, Польщі, Італії. Період проведення опитування: 12-16 вересня.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research