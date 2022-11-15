Ноябрь, 15 в 8:51

Пенсионеры — одна из самых уязвимых категорий населения, тем более в условиях войны. Пожилые люди требуют большего внимания, надлежащего ухода, достаточного количества лекарств и тому подобного.

В условиях военного положения социальная помощь для пенсионеров крайне важна.

На какую помощь могут рассчитывать пенсионеры во время войны — узнавали Факты ICTV.

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Государственные выплаты и пенсии

Конечно, как и в мирное время, сейчас пенсионеры получают пенсии. Одна из главных задач государства — обеспечить украинцев средствами к существованию.

Поэтому в приоритете выплата пенсий и социальной помощи особо уязвимым категориям.

Кроме того, во время войны был сделан необходимый и важный шаг — проведена плановая индексация пенсий. С 1 марта пенсии выросли в среднем на 14%.

По данным Минсоцполитики, повышенные пенсионные выплаты получили около 10 млн получателей, а средний размер повышения составил 380 грн.

По информации Пенсионного фонда Украины, в мае выплата пенсий была профинансирована на 100%. Всего пенсионерам было начислено 48,7 млрд грн: 38,1 млрд грн – через уполномоченные банки и 10,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО Укрпочта.

В мае Пенсионный фонд также перечислил выплаты для работающих пенсионеров. Это касается тех граждан, которые вышли на пенсию или получили перерасчет два года назад, то есть до 1 апреля 2020 года.

В июне они получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за апрель и май.

Что касается ближайшего повышения пенсий, Пенсионный фонд в настоящее время завершает их перерасчет, который произойдет автоматически с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума.

Для подавляющего большинства пенсионеров основное повышение произошло во время индексации в марте. А будущее повышение в основном коснется:

минимальных пенсий для инвалидов войны – размер повышения составит до 600 грн;

надбавок за сверхурочный стаж;

повышений участникам войны и ветеранам труда;

повышения до 810 грн государственной помощи на уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет.

Кроме того, пенсионеры, которые вынужденно покинули свои дома и получили статус ВПЛ, также могут получить выплаты в размере 2000 грн. Конечно, выплаты ВПЛ поступают лишь тем, кто находится в определенных областях и общинах.

Кстати, дополнительная денежная помощь для ВПЛ никоим образом не влияет на размер пенсии, то есть государственные выплаты служат дополнительной поддержкой вынужденным беженцам.

Пенсионеры могут получить и дополнительную помощь от международных организаций, однако для этого нужно иметь статус ВПЛ.