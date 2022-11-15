Помощь пенсионерам во время войны: какие выплаты получают пожилые люди
Пенсионеры — одна из самых уязвимых категорий населения, тем более в условиях войны. Пожилые люди требуют большего внимания, надлежащего ухода, достаточного количества лекарств и тому подобного.
В условиях военного положения социальная помощь для пенсионеров крайне важна.
На какую помощь могут рассчитывать пенсионеры во время войны — узнавали Факты ICTV.
Государственные выплаты и пенсии
Конечно, как и в мирное время, сейчас пенсионеры получают пенсии. Одна из главных задач государства — обеспечить украинцев средствами к существованию.
Поэтому в приоритете выплата пенсий и социальной помощи особо уязвимым категориям.
Кроме того, во время войны был сделан необходимый и важный шаг — проведена плановая индексация пенсий. С 1 марта пенсии выросли в среднем на 14%.
По данным Минсоцполитики, повышенные пенсионные выплаты получили около 10 млн получателей, а средний размер повышения составил 380 грн.
По информации Пенсионного фонда Украины, в мае выплата пенсий была профинансирована на 100%. Всего пенсионерам было начислено 48,7 млрд грн: 38,1 млрд грн – через уполномоченные банки и 10,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО Укрпочта.
В мае Пенсионный фонд также перечислил выплаты для работающих пенсионеров. Это касается тех граждан, которые вышли на пенсию или получили перерасчет два года назад, то есть до 1 апреля 2020 года.
В июне они получат не только повышенные пенсии, но и доплаты за апрель и май.
Что касается ближайшего повышения пенсий, Пенсионный фонд в настоящее время завершает их перерасчет, который произойдет автоматически с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума.
Для подавляющего большинства пенсионеров основное повышение произошло во время индексации в марте. А будущее повышение в основном коснется:
- минимальных пенсий для инвалидов войны – размер повышения составит до 600 грн;
- надбавок за сверхурочный стаж;
- повышений участникам войны и ветеранам труда;
- повышения до 810 грн государственной помощи на уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет.
Кроме того, пенсионеры, которые вынужденно покинули свои дома и получили статус ВПЛ, также могут получить выплаты в размере 2000 грн. Конечно, выплаты ВПЛ поступают лишь тем, кто находится в определенных областях и общинах.
Кстати, дополнительная денежная помощь для ВПЛ никоим образом не влияет на размер пенсии, то есть государственные выплаты служат дополнительной поддержкой вынужденным беженцам.
Пенсионеры могут получить и дополнительную помощь от международных организаций, однако для этого нужно иметь статус ВПЛ.