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Факты / Україна / Общество

Нужно готовиться к возможным длительным отключениям электричества – Укрэнерго

Валентина Летяк, редактор ленты
Відключення електроенергії
Фото: Depositphotos

В Украине возможны длительные отключения электроэнергии, хотя сегодня введены плановые стабилизационные графики.

Об этом сказал в эфире общенационального телемарафона глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Готовиться нужно к возможным длительным отключениям, но сейчас мы вводим плановые графики. Мы делаем все, чтобы отключения были не очень продолжительными, – подчеркнул он.

Что касается работы таких объектов, как больницы и школы, они в приоритете, поэтому большинство из них оборудованы альтернативными источниками питания, уточнил Кудрицкий.

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– Ситуация на этих критических объектах стабилизирована, – заверил он.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что 18 ноября будут применяться графики почасовых отключений на всей территории Украины.

Однако возможны также дополнительные аварийные отключения, поскольку непростую ситуацию в энергосистеме усугубляет еще и резкое похолодание.

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