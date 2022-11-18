Треба готуватися до можливих тривалих відключень електрики – Укренерго

Листопад, 18 в 9:40

В Україні можливі тривалі відключення електроенергії, хоча сьогодні запроваджено планові стабілізаційні графіки.

Про це сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

– Готуватися треба до можливих тривалих відключень, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими. Ми робимо все, щоб відключення були не дуже тривалими, – наголосив він.

Щодо роботи таких об’єктів, як лікарні та школи, вони є пріоритетними, тому більшість з них обладнані альтернативними джерелами живлення, уточнив Кудрицький.

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– Ситуація на цих критичних об’єктах стабілізована, – запевнив він.

Раніше в Укренерго повідомили, що 18 листопада застосовуватимуться графіки погодинних відключень на всій території України.

Проте можливі також додаткові аварійні відключення, оскільки непросту ситуацію в енергосистемі ускладнює ще й різке похолодання.