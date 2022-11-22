Ноябрь, 22 в 11:11

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (село Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Сейчас смотрят

В СБУ отмечают, что с полномасштабной войной значительно возрос риск терактов, диверсий в местах скопления людей. Именно поэтому правоохранительные органы работают, чтобы не допустить использования религиозных общин в качестве ячейки “русского мира”.

СБУ обыскивает Корецкий и женский монастыри в Ровенской области / 3 фотографии

Все действия в монастырях и епархиях проходят в рамках действующего законодательства.

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Нацполицией и Нацгвардией пришли с обысками в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в Киеве.