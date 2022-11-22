Листопад, 22 в 11:11

Служба безпеки України (СБУ) сьогодні проводить обшуки на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (місто Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (село Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Заходи відбуваються у рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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У СБУ наголошують, що з повномасштабною війною значно зріс ризик терактів, диверсій у місцях скупчення людей. Саме тому правоохоронні органи працюють, щоб не допустити використання релігійних громад як осередку “русского міра”.

СБУ обшукує Корецький та жіночий монастирі на Рівненщині / 3 фотографии

Наголошується, що всі дії у монастирях та єпархіях проходять у межах чинного законодавства.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України (СБУ) разом із Нацполіцією та Нацгвардією прийшла з обшуками до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.