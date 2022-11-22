Ноябрь, 22 в 8:37

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Нацполицией и Нацгвардией пришла с обысками в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру в Киеве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время широкомасштабной войны в Украине значительно возрос риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Именно поэтому СБУ вместе с другими правоохранительными органами пытаются противодействовать взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В СБУ отмечают, что мероприятия, проводимые в Лавре, имеют целью:

Сейчас смотрят

не допустить использования Лавры как ячейки “русского мира”,

проверить информации об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п,

обезопасить население от провокаций и террористических актов.

Правоохранители с участием представителей церкви осматривают территорию и помещения Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов. Также проверяются лица на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности против суверенитета Украины.

В СБУ подчеркивают, что придерживаются принципа беспристрастности к любой религиозной конфессии.