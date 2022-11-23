В Черниговской области нет света из-за массовых ракетных ударов, отключены энергоблоки ХАЭС

Ноябрь, 23 в 15:48

В Черниговской области все потребители остались без электроснабжения из-за массовых ракетных атак врага по объектам критической инфраструктуры 23 ноября. Об этом сообщает глава ОВА Вячеслав Чаус.

В то же время отключены энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции после ракетных ударов российской армии, сообщает глава ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, в результате атаки электросети выключены. Отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).

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В то же время часть города Хмельницкого осталась без воды. Причина полного обесточивания Хмельницкой и Черниговской областей – это массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей Украины, отмечают главы ОВА.