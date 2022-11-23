Листопад, 23 в 16:26

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на масштабний ракетний обстріл нашої країни Росією 23 листопада, зазначивши, що держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що ракетні удари припали по енергетичній інфраструктурі, тому в усій країні застосовано аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, щоб уникнути аварій та розбалансування системи, водночас ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

– В уряді ми провели оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участю голів Міненерго та Укренерго. Визначили пріоритетність постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення Пунктів незламності, – наголосив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр додав, що він дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею. Енергетичне обладнання має надходити в Україну швидко та безперебійно.

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомило, що в Україні добу діятимуть аварійні відключення світла.

Фото: Денис Шмигаль