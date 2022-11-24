Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Киянам на правобережжі почали подавати воду — КМВА

Марта Бондаренко, редактор ленты
вода з під крану

В Киеве стали подавать воду жителям правого берега.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) со ссылкой на Киевводоканал.

В частности, водоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: воду уже подают потребителям на правом берегу.

Сейчас смотрят

С пониженным давлением в системе пока остается Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы Пуща-Водица, Виноградарь, Нивки.

Специалисты Киевводоканала продолжают работать над полным восстановлением водоснабжения в столице. По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева остаются без электричества.

Читайте
Ракетные удары РФ: в Киеве без света остается 25% жилищного фонда

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка