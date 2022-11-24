Ноябрь, 24 в 9:57

В Киеве стали подавать воду жителям правого берега.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) со ссылкой на Киевводоканал.

В частности, водоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: воду уже подают потребителям на правом берегу.

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С пониженным давлением в системе пока остается Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы Пуща-Водица, Виноградарь, Нивки.

Специалисты Киевводоканала продолжают работать над полным восстановлением водоснабжения в столице. По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева остаются без электричества.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

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