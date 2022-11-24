Ноябрь, 24 в 8:34

Утром 24 ноября 70% Киева пока остается без электричества из-за массированного обстрела РФ накануне.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

По его словам, появление света будет зависеть от возобновления баланса в энергосистеме Украины, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы.

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Водоснабжение уже появилось на левом берегу города.

На правом берегу его планируют восстановить в первой половине дня.

Чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы, говорит Виталий Кличко, энергетики и специалисты Киевводоканала работали всю ночь.

Напомним, что днем 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.

51 ракету и пять БПЛА Силы обороны Украины сбили.

Столицу оккупанты атаковали 30 ракетами. 20 из них украинские военные ликвидировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко