Ракетные удары РФ: 70% Киева – до сих пор без света, вода есть только на левом берегу города
Утром 24 ноября 70% Киева пока остается без электричества из-за массированного обстрела РФ накануне.
Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.
По его словам, появление света будет зависеть от возобновления баланса в энергосистеме Украины, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы.
Водоснабжение уже появилось на левом берегу города.
На правом берегу его планируют восстановить в первой половине дня.
Чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы, говорит Виталий Кличко, энергетики и специалисты Киевводоканала работали всю ночь.
Напомним, что днем 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.
51 ракету и пять БПЛА Силы обороны Украины сбили.
Столицу оккупанты атаковали 30 ракетами. 20 из них украинские военные ликвидировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Кличко