Киянам на правобережжі почали подавати воду – КМВА
У Києві почали подавати воду жителям правого берега.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) із посиланням на Київводоканал.
Зокрема, водоканал частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: воду вже подають споживачам на правому березі.
З пониженим тиском у системі поки залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви Пуща-Водиця, Виноградар, Нивки.
Фахівці Київводоканалу продовжують працювати над повним відновленням водопостачання в столиці. Станом на ранок 24 листопада 70% Києва залишається без електрики.
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