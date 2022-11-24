Листопад, 24 в 9:57

У Києві почали подавати воду жителям правого берега.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) із посиланням на Київводоканал.

Зокрема, водоканал частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: воду вже подають споживачам на правому березі.

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З пониженим тиском у системі поки залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви Пуща-Водиця, Виноградар, Нивки.

Фахівці Київводоканалу продовжують працювати над повним відновленням водопостачання в столиці. Станом на ранок 24 листопада 70% Києва залишається без електрики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

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