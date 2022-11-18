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Факты / Україна

Может ли в Украине пропасть мобильная сеть из-за отсутствия питания: оценка эксперта

Анастасия Гевко, редактор ленты
мобільний
Фото: Unsplash

Президент Киевстар Александр Комаров заявил, что не считает, что мобильная связь по всей Украине может исчезнуть полностью на долгое время, даже в случае длительного отсутствия питания. 

Однако он допустил, что сеть может превратиться в точечное покрытие, когда связь будет присутствовать островами.

– Это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что Киев без связи, – сказал Комаров в интервью НВ.

Он добавил, что соотношение работающих и неработающих сайтов такое же, как и по всей Украине – около 30%.

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Среди наиболее уязвимых областей президент Киевстар назвал Киевскую, Львовскую, Харьковскую и Полтавскую области.

– Если говорить об этой недавней атаке, откровенно, поражены были почти все области, только в 2-3 областях не было отключений сети от электропитания. В остальных были, но отличался масштаб, – сказал Комаров.

По его словам, альтернативы как таковой не существует, так как даже терминалы для спутниковой связи Starlink нужно подпитывать.

– Любому прибору требуется электропитание в ХХІ веке. Все готовятся к плохим сценариям, но какого-то такого решения, которое позволило бы человеку оставаться на связи, нет. Нет питания – мы возвращаемся в прошлое, – резюмировал Комаров.

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