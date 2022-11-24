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Факти / Україна / Суспільство

Після ракетних ударів в Україні працює 44% станцій мобільних операторів – Держспецзв`язку

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

Масовані ракетні атаки РФ на енергетичну структуру України спричини перебоїв живлення мереж зв`язку загального користування.

Станом на ранок 24 листопада працювало близько 44% базових станцій мобільних операторів, повідомив на брифінгу речник Держспецзв`язку Володимир Кондрашов.

За його словами, зараз енергетики, мобільні оператори, фахівці Держспецзв`язку та Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій працюють цілодобово, щоб повністю відновити зв`язок.

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Кондрашов назвав області, де наразі найскладніша ситуація зі зв`язком – Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Одеська та Харківська. Це без врахування Херсонщини.

А найкраща – у Сумській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській та Черкаській.

– Щодо ситуації з доступом до інтернету, то станом на 9:00 в Україні вже працювало понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету, – наголосив речник Держспецзв`язку.

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