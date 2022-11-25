Ноябрь, 25 в 12:41

После масштабного отключения света по Украине увеличивается подача электроэнергии, которую подают в систему. Сейчас ключевым фактором являются атомные электростанции.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Укринформ заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его словам, сейчас в системе есть 70% потребности для заживления всех потребителей. Вся критическая инфраструктура заживлена.

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Однако проблемой остается недостаток мощности, по которой не удается подключить на постоянной основе всех потребителей.

– Пока не хватает генерации мощности, чтобы заживить всех, – подчеркнул Александр Харченко.

Учитывая динамику, сегодня ночью у энергосистемы Украины будут плановые мощности атомных электростанций.

– Это будет означать, что мы выйдем на плановые отключения электричества и люди по 16-18 часов в сутки будут иметь свет. Это даже быстрее, когда мы раньше говорили о восстановлении за трое суток, – заявил Александр Харченко.

По его словам, завтра киевляне будут более или менее иметь стабильное покрытие электричеством.

– Для того, чтобы перейти на стабильные графики отключения, нам понадобится от 5 дней до недели. Но это при отсутствии новых атак и сбоев в системе. Но если у нас будет луна, то мы сможем сделать плановые отключения настолько стабильными, что не будет непредсказуемых отключений вообще. Но для полного восстановления всей энергосистемы Украины нужно пару лет, — подчеркнул директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Накануне Герман Галущенко, министр энергетики, сообщил, что атомные электростанции Украины заработают вечером, 24 ноября.