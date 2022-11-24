Ноябрь, 24 в 10:24

Атомные электростанции Украины начнут работать сегодня вечером, после чего сократится дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Герман Галущенко, министр энергетики.

По его словам, сейчас по всей стране очень сложная ситуация. Из-за вчерашних ракетных обстрелов произошел блекаут в энергосистеме.

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Есть регионы, где уже увеличили поставки электроэнергии.

— В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, подключить критические объекты инфраструктуры по всей Украине. Соответственно мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит, — заявил министр энергетики.

Напомним, что 23 ноября армия РФ совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Готили по объектам инфраструктуры по всей стране.

Ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех украинских АЭС, большинству тепловых и гидроэлектростанций.

Напомним, что на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита после массовой ракетной атаки. Все энергоблоки автоматически были отключены от системы.

По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева пока остаются без электричества.