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Факты / Україна / Общество

АЭС Украины заработают вечером. Дефицит электричества сократится – Галущенко

Марта Бондаренко, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Атомные электростанции Украины начнут работать сегодня вечером, после чего сократится дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Герман Галущенко, министр энергетики.

По его словам, сейчас по всей стране очень сложная ситуация. Из-за вчерашних ракетных обстрелов произошел блекаут в энергосистеме.

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— В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, подключить критические объекты инфраструктуры по всей Украине. Соответственно мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит, — заявил министр энергетики.

Напомним, что 23 ноября армия РФ совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Готили по объектам инфраструктуры по всей стране.

Ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех украинских АЭС, большинству тепловых и гидроэлектростанций.

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Напомним, что на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита после массовой ракетной атаки. Все энергоблоки автоматически были отключены от системы.

По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева пока остаются без электричества.

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