Листопад, 25 в 12:41

Після масштабного відключення світла по Україні збільшується генерація електроенергії, яку подають у систему. Наразі ключовим фактором – є атомні електростанції.

Про це під час брифінгу у Медіацентр Укрінформ заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, наразі в системі є 70% від потреби задля заживлення усіх споживачів. Вся критична інфраструктура заживлена.

Зараз дивляться

Проте проблемою залишається нестача потужності, через яку не вдається під’єднати на постійній основі всіх споживачів.

– Поки не вистачає генерації потужності, щоб заживити всіх, – наголосив Олександр Харченко.

З огляду на динаміку, сьогодні вночі енергосистема України матиме планові потужності атомних електростанцій.

– Це буде означати, що ми вийдемо на планові відключення електрики і люди по 16-18 годин на добу матимуть світло. Це навіть швидше, коли ми раніше говорили про відновлення за три доби, – заявив Олександр Харченко.

За його словами, завтра кияни більш-менш матимуть стабільне покриття електрикою.

– Для того, щоб перейти на стабільні графіки відключення, нам знадобиться від 5 днів до тижня. Але це за умови відсутності нових атак та збоїв у системі. Але якщо у нас буде місяць, то ми зможемо зробити планові відключення настільки стабільними, що не буде непередбачуваних відключень взагалі. Але для повного відновлення всієї енергосистеми України треба пару років, – наголосив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Напередодні Герман Галущенко, міністр енергетики, повідомив, що атомні електростанції України почнуть працювати ввечері, 24 листопада.