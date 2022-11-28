В Україні відновили понад 53% об’єктів теплопостачання, по яких РФ вдарила ракетами
В Україні розпочався опалювальний сезон, попри ракетні атаки та обстріли російської армії. Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК Нафтогаз України.
За даними Нафтогазу, наразі вдалося запустити близько 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садів, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я.
– Основне завдання сьогодні – забезпечити постійну роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені, – наголошують у компанії.
У Нафтогазі зазначають, що вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, або 53,3% загальної кількості уражених об’єктів.
Наразі спрямовується найбільше зусиль на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на деокупованих територіях Харківської та Херсонської областей.
Проте у Нафтогазі закликають українців бути готовими до будь-якого розвитку подій та оперативно реагувати на позаштатні ситуації, оскільки Росія все ще хоче позбавити Україну тепла та світла.