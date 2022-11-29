В Херсоне задержали заместителя мэра, который работал на Сальдо во время оккупации

Ноябрь, 29 в 15:00

Государственное бюро расследований (ДБР) задержало заместителя городского головы Херсона из команды гауляйтера Владимира Сальдо.

Как сообщили в ведомстве, до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

После оккупации Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

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— Предатель принимал участие в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ. Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий, — говорится в сообщении.

Сотрудники ДБР сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

При задержании у мужчины обнаружили конституцию РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.

Как сообщили в прокуратуре, 29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 744 тыс. грн.