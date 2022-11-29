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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні затримали заступника мера, який працював на Сальдо під час окупації

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника міського голови Херсона з команди гауляйтера Володимира Сальдо.

Як повідомили у відомстві, до російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради.

Після окупації Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

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– Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій, – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Як повідомили в прокуратурі, 29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тис. грн.

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Джерело: ДБР
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