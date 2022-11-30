Найближчим часом можливе повернення до планових відключень світла за однієї умови – Галущенко

Листопад, 30 в 11:00

Ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем за рахунок зменшення дефіциту генерації, заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, у разі якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, найближчим часом можливе скорочення часу відключень електроенергії.

– Більш того, це вже будуть планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електрики, – пояснив Галущенко.

Він наголосив, що нині немає дефіциту ресурсів у вигляді вугілля та газу для стабільності роботи енергосистеми, проте пошкодження в генераціях неможливо відновити дуже швидко.

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Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко також говорив про поступову стабілізацію ситуації з енергопостачанням Києва.

Тому, за його словами, в столиці можуть незабаром повернутися до стабілізаційних графіків.

Водночас станом на 30 листопада у Києві та області тривають екстрені відключення світла.