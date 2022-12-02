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Факты / Україна / Общество

Киев приближается к плановым отключениям по графику — YASNO

Марта Бондаренко, редактор ленты
Киев приближается к плановым отключениям по графику — YASNO
Фото: Pixabay

Ограничение потребления электроэнергии по Киеву составило 580 МВт и близится к плановым отключениям.

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, свет выключают чуть более 652 тыс. киевлян.

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Однако стало больше аварий и на то есть две причины.

Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно. Все продолжают полагать, что это экстренное отключение.

– Поэтому, пожалуйста, не спешите подключаться к сети сразу после того, как вас включили, – подчеркнул Сергей Коваленко.

Вторая причина – погода. Хотя отопление сейчас неплохое, люди все равно пользуются электрообогревателями. Они создают значительную нагрузку на сеть и результат такой же, как в истории выше, рассказывает гендиректор компании YASNO.

Он в очередной раз призвал жителей столицы использовать электроэнергию ответственно, потому что отключения света в течение зимы будут регулярными.

Ранее Сергей Коваленко сообщал, что может быть принято решение об отключении домов, которые расположены возле объектов критической инфраструктуры и ранее не отключались.

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