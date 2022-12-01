Декабрь, 01 в 1:11

В Киеве постепенно сокращается количество часов без света, но могут быть приняты решения об обесточивании домов, которые находятся возле объектов критической инфраструктуры и ранее не отключались.

Об этом написал в Facebook гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, 28 ноября дома киевлян в среднем обесточивали на девять часов, когда уже во вторник, 29 ноября, меньше чем на семь часов в сутки. А уже 30 ноября было отключено 953 тысяч клиентов, что на 5 тысяч меньше, чем за день до этого.

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— Сегодня и сами ограничения были меньше — 545 МВт… Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся, — написал Коваленко.

Гендиректор энергетической компании добавил, электроэнергия нужна прежде всего для объектов критической инфраструктуры, поэтому к ним не применяются экстренные отключения. Список объектов критической инфраструктуры определяет местная власть.

— Вместе с ними к линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую линию, которая отключается — то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас — 745. Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение — ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема, — написал он.

В то же время в ДТЭК Киевские электросети рассказали, что экстренные отключения являются вынужденным шагом, поэтому они действуют в столице почти ежедневно, чтобы Киев вместе с больницами, метро и водоканалом не был полностью обесточен.

Накануне Коваленко также говорил о постепенной стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева. Поэтому, по его словам, в столице могут скоро вернуться к стабилизационным графикам.

Источники: Sergey Kovalenko, ДТЕК Київські електромережі