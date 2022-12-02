Грудень, 02 в 10:28

Обмеження споживання електроенергії по Києву становило 580 МВт і наближається до планових відключень.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, світло вимикають трошки більше як 652 тис. киян.

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Проте побільшало аварій, і на те є дві причини.

Перша – містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому не відомо. Всі продовжують думати, що це екстрене відключення.

– Тому, будь ласка, не поспішайте підключатися до мережі одразу після того, як вас включили, – наголосив Сергій Коваленко.

Друга причина – погода. Хоч опалення зараз непогане, люди однаково користуються електрообігрівачами. Вони створюють значне навантаження на мережу, і результат такий самий, як в історії вище, розповідає гендиректор компанії Yasno.

Він вчергове закликав жителів столиці використовувати електроенергію відповідально, бо відключення світла впродовж зими будуть регулярні.

Раніше Сергій Коваленко повідомляв, що може бути ухвалено рішення щодо відключення будинків, які розміщені біля об’єктів критичної інфраструктури та раніше не відключались.