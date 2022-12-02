Ткаченко про скандал в ефірі Дождя: Коли світ зрозуміє, що “хороші” і “погані” росіяни однакові?

Грудень, 02 в 17:21

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував слова ведучого російського телеканалу Дождь про нібито допомогу російським військовим у війні проти України.

— Коли “хороші росіяни” допомагають “поганим росіянам” – чи може світ зрозуміти, нарешті, що всі вони однакові? ТК Дождь забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі, – написав Ткаченко у Telegram-каналі.

Міністр також опублікував відео з уривком ефіру ТК Дождь від 1 грудня, яке раніше поширилося у соціальних мережах.

У ньому ведучий телеканалу Дождь закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих.

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Він висловив сподівання, що канал зміг допомогти “багатьом військовослужбовцям, наприклад, із оснащенням і елементарними зручностями на фронті”.

Після резонансу в соціальних мережах головний редактор Дождя Тихон Дзядко написав у Telegram, що сказане ведучим було неправильно витлумачено.

Дзядко сказав, що ТК Дождь “не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії на фронті або за його межами”.

Пізніше, в п’ятницю, в ефірі телеканалу Дождь заявили, що припинили співпрацю з журналістом, який припустився неналежних висловів.

2 грудня стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала Дождь на €10 тис. за карту, де Крим входить до складу РФ.