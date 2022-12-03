Бахмут наразі – центр конфронтації у війні: військовий експерт про ситуацію на фронті

Грудень, 03 в 18:49

Австрійський військовий експерт Том Купер у свіжому огляді аналізує події на полі бою за останні два дні. Він зазначає, що у Росії вважають, що Україна готує новий наступ з району Куп’янська на Сватове і Старобільськ.

— За словами українців, останнім часом росіяни перекинули в цей район один батальйон ВДВ, а також чотири батальйони і дві танкові роти 18-ї мотострілецької дивізії, а потім 5–9 артилерійських дивізіонів.

Тому українська артилерія веде потужний обстріл численних об’єктів у районі Сватового, фактично з півночі через центр на південь від міста.

Крім того, хтось підірвав російський склад в районі Брянська, підпаливши близько 50 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів. Купер вважає, що це відстрочить будь-який можливий російський наступ або на деякий час зробить їхні оборонні операції проблематичними.

Зараз дивляться

— ЗСУ все ще просувається на схід у цьому районі: повернули селище Ягідне, розгромили там багато росіян і таким чином, ймовірно, дійшла до села Орлянське. Тому Суровікін не може не відреагувати розгортанням підкріплень, щоб зупинити це просування, – пише Купер.

Він вказує, що Бахмут наразі – центр конфронтації у війні. У відповідь на масове посилення росіянами своїх сил у цьому районі, ЗСУ вже передислокували або перебувають у процесі передислокації не менше шести бригад.

Але центром бойових дій у цьому районі останні дві доби був район від Курдюмівки до Новоселівки, на південь від Бахмута.

Він додає, що мета Росії на цьому відрізку території виглядає як “типова путінська”: досягти “кордону” Луганської області у цій частині України. ЗСУ мають власну думку щодо подібних ідей, і тому, схоже, вони постійно завдають росіянам флангових контратак. Купер пише, що хоча локальні російські атаки відбуваються вдень, найважливіші бої, точаться вночі.

Купер підсумовує, що наразі немає жодних вагомих ознак будь-якого великого контрнаступу України — ні в районі, Пологів, ні на Кінбурнському півострові, ні в районі Олешок.

Джерело: Tom Cooper