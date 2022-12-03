Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Жестокие бои за Бахмут: как ВСУ защищают город от оккупантов

Маргарита Верещагина Видеоредактор

В окрестностях Бахмута беспрестанно продолжаются бои. Даже сейчас вражеская пехота штурмует подходы к городу. По самому Бахмуту тоже регулярно прилетает. Без преувеличения, на сегодняшний день это самая горячая точка на всем участке фронта.

Авиация, артиллерия – реактивная и ствольная. Россияне разбирают город на кирпичи, хорошо понимая, что воюют с гражданскими. Тактика врага неизменна. Когда россияне не могут взять живой силой, они берут артиллерией. Когда артиллерия ВСУ их подавляет, они начинают уничтожать все.

По защитникам Украины сначала отрабатывает вражеская артиллерия, затем волнами наступают мобилизованные, ведь Кремлю их не жалко. Пока наши воины заняты их уничтожением, с флангов подступают кадровые русские военные.

Таким образом, РФ пытается выбить наших героев с позиций. Но ВСУ держатся и дают бой, уничтожая врага.

Каждый день подтягивается всё больше техники, как со стороны оккупанта, так и со стороны Украины. Идут жестокие бои, напряжение растет. И, похоже, что россияне повторяют те же ошибки, что и в Северодонецке. Истощают свои ресурсы для получения незначительного тактического преимущества, а дальше наступление захлебывается.

Почему же уже полгода РФ так отчаянно пытается захватить Бахмут? Объясняют это тем, что армия РФ была вынуждена бежать из Херсона, лишив Путина его “достижений” и теперь царю нужны хоть какие-то победы. Бахмут стал для России важнейшей в идеологическом и политическом плане целью, но ни ресурсов, ни мотивации солдат РФ и никакого их количества не хватит, чтобы прорвать героическую оборону ВСУ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Враг за сутки потерял 270 человек ранеными в Запорожской области — Генштаб
Враг за сутки потерял 270 человек ранеными в Запорожской области — Генштаб
Бахмут сейчас – центр конфронтации в войне: военный эксперт о ситуации на фронте
Бахмут сейчас – центр конфронтации в войне: военный эксперт о ситуации на фронте
Взрывы в Херсоне и Ставка верховного главнокомандующего: что происходит на 283-й день войны (онлайн)
Взрывы в Херсоне и Ставка верховного главнокомандующего: что происходит на 283-й день войны (онлайн)
Восстановление техники ВСУ и энергосистемы: Зеленский провел заседание Ставки
Восстановление техники ВСУ и энергосистемы: Зеленский провел заседание Ставки
Сенаторы США проведут секретный брифинг по увеличению помощи Украине — CNN
Сенаторы США проведут секретный брифинг по увеличению помощи Украине — CNN
Бои за каждые 100 метров: Гайдай рассказал о ситуации в районе Сватово и Кременной
Бои за каждые 100 метров: Гайдай рассказал о ситуации в районе Сватово и Кременной
Продолжается накопление войск: Наев объяснил, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси
Продолжается накопление войск: Наев объяснил, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси
Выдала паника блогеров: аналитики назвали слабые места армии РФ
Выдала паника блогеров: аналитики назвали слабые места армии РФ
Знайшли помилку в тексті?
Помилка