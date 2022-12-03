Жестокие бои за Бахмут: как ВСУ защищают город от оккупантов

В окрестностях Бахмута беспрестанно продолжаются бои. Даже сейчас вражеская пехота штурмует подходы к городу. По самому Бахмуту тоже регулярно прилетает. Без преувеличения, на сегодняшний день это самая горячая точка на всем участке фронта.

Авиация, артиллерия – реактивная и ствольная. Россияне разбирают город на кирпичи, хорошо понимая, что воюют с гражданскими. Тактика врага неизменна. Когда россияне не могут взять живой силой, они берут артиллерией. Когда артиллерия ВСУ их подавляет, они начинают уничтожать все.

По защитникам Украины сначала отрабатывает вражеская артиллерия, затем волнами наступают мобилизованные, ведь Кремлю их не жалко. Пока наши воины заняты их уничтожением, с флангов подступают кадровые русские военные.

Таким образом, РФ пытается выбить наших героев с позиций. Но ВСУ держатся и дают бой, уничтожая врага.

Каждый день подтягивается всё больше техники, как со стороны оккупанта, так и со стороны Украины. Идут жестокие бои, напряжение растет. И, похоже, что россияне повторяют те же ошибки, что и в Северодонецке. Истощают свои ресурсы для получения незначительного тактического преимущества, а дальше наступление захлебывается.

Почему же уже полгода РФ так отчаянно пытается захватить Бахмут? Объясняют это тем, что армия РФ была вынуждена бежать из Херсона, лишив Путина его “достижений” и теперь царю нужны хоть какие-то победы. Бахмут стал для России важнейшей в идеологическом и политическом плане целью, но ни ресурсов, ни мотивации солдат РФ и никакого их количества не хватит, чтобы прорвать героическую оборону ВСУ.

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