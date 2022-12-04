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Факты / Україна / Общество

Есть носители Калибров: РФ увеличила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море

Юля Захарченко, редактор ленты
ракета Калібр
Фото: Минобороны

Захватчики Российской Федерации увеличили количество кораблей с 18 до 21 на боевом дежурстве в Черном море. Среди них есть носители крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. По последним данным, на боевом дежурстве находятся 21 российских кораблей, из которых четыре носителя Калибров общим залпом на 24 ракеты.

Фото: ВМС ЗСУ

А в Средиземном море дежурят девять вражеских кораблей, из которых пять носителей Калибров общим залпом на 76 ракет. В то же время в Азовском море РФ удерживает два корабля, контролируя морские коммуникации.

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