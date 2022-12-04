На Бахмутському напрямку щодня гинуть до 100 росіян – Череватий

Грудень, 04 в 18:59

На Бахмутському напрямку щодня російські загарбники втрачають до 100 солдатів, орієнтовна така ж кількість отримує поранення.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Можна приблизно сказати за динамікою, округлити. Від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими, приблизно стільки ж пораненими залежно від доби, – поділився він.

Череватий зазначає, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. За його словами, РФ вимушена постійно здійснювати ротацію через великі втрати в особовому складі, а окупанти намагаються змінювати тактику бою.

Зараз дивляться

Зокрема, найманці приватної військової компанії Вагнера формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

Череватий переконаний, що російським військовим не вдасться оточити Бахмут – воїни ЗСУ тримають оборону та успішно відбивають атаки ворога.