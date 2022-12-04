У Києві персонал Хлібного виганяв бабусю, яка попросила гарячої води – розповідь очевидиці

Грудень, 04 в 20:35

У столичному ресторані Хлібний, за розповідями очевидиці Анни Сергєєвої, літню жінку на прохання дати їй гарячої води виганяли із закладу.

– У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся — чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум — погрітися. До неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозумілим, що бабусі нічим не можуть допомогти й просять залишити приміщення, – розповідає Анна у своєму Instagram.

Після цього дівчина разом з другом покликали офіціантку і запитали, про що саме просить бабуся. Та відповіла: “Не знаю, щось поїсти”. Жінка в цей час так і стояла біля входу.

Як з’ясувала Сергєєва під час розмови, дім 85-річна жінки постраждав ще під час вибухів на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині, а до Києва вона приїхала просити відновити житло. Вона має дві вищі освіти, вдова, володіла невеличким господарством, яке, за її словами, знищили окупанти. Тому й приїхала просити про допомогу.

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Жінку звуть Рохля Євгенія Володимирівна, вона 15 вересня 1938-го року народження.

Бабуся на запитання дівчини, чи хоче вона чогось скромно відповіла, що було б непогано хоча б гарячої води, бо змерзла на вулиці. Анна замовила їй чорний чай та три ватрушки.

– І тут нашу розмову перебиває офіціантка: “Ось ваша їжа і чай, але ви маєте піти із закладу, – розповіла Сергєєва.

Вона була обурена такою поведінкою персоналу, адже пенсіонерка була охайно одягнута. Офіціантка сказала, що це адміністратор попросила випроводити бабусю. Прохання покликати цю адміністраторку так і залишилося без відповіді, ніхто так і не підійшов, щоб пояснити ситуацію.

Факти ICTV звернулися за коментарем щодо інциденту в “Хлібному” до адміністрації закладу, проте на момент публікації матеріалу відповідь ми не отримали. Щойно вона з’явиться – ми опублікуємо її на сайті.

Фото: Анна Сергєєва