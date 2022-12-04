Грудень, 04 в 21:47

Ворог дуже сподівається використати зиму проти українців, зробити зимовий холод і труднощі частиною російського терору. Проте потрібно зробити все, щоб вистояти зиму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 4 грудня. Він наголошує, що варто сприймати цю зиму як час, що наближає Україну до перемоги.

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– Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде дуже складною, однозначно. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, що наближає нас до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів. Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти цієї зими – це відстояти все, – запевняє президент.

У Росії ще поки є ракети та перевага в артилерії, проте Україна має набагато більше, найсильнішу мотивацію з можливих – захищати свій дім та боротися за свободу.

– Але в нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України світ.

За словами президента, щасливі люди зустрічають синьо-жовтий прапор у звільнених містах і селах – усюди, куди повертається Україна.

– А це означає, що нас чекають усюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди, – запевняє глава держави.

Зеленський закликає українців допомагати один одному, пройти зиму та стати ще стійкішими. На його думку, потрібно більше взаємодії, ніж будь-коли раніше.