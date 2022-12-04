Россия начала меньше запускать иранские ударные дроны по Украине – какая причина

Декабрь, 04 в 21:33

Страна-агрессор Российская Федерация приостановила запуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства на территории Украины. Однако на это есть определенная причина, возникшая в результате холодной погоды.

Оказалось, что плохие погодные условия, точнее холодные температуры, оказывают негативное влияние на материалы, из которых изготовлены беспилотники. Об этом заявил спикер командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в информационном телемарафоне Единые новости.

По его словам, преимущественно дроны изготовлены из пластика и материалов, которые чувствительны к морозам и плохим погодным условиям.

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– Поэтому сейчас немного уменьшилось (запуск дронов-камикадзе по Украине, – Ред.). У нас сейчас только тренировка бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность, — уверяет он.

Представитель командующего Объединенными силами ВСУ отмечает, что Украина получает достаточное количество систем противовоздушной обороны от западных партнеров, а украинские воины учатся работать с ними. По последним данным, защитники ВСУ сбивают около 75-80% воздушных целей.