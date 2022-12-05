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Факти / Україна / Суспільство

Новий антирекорд. Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
безробіття звільнення
Фото: Depositphotos

Станом на 1 листопада в Україні офіційно зареєстровано 239 тис. безробітних. Такі цифри опублікував Центр зайнятості. Водночас народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк пише, що це є новим антирекордом, адже ніколи в історії спостереження безробіття в нашій державі такого низького показника не було.

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Він зазначив, що зміни, які відбулися і могли вплинути на кількість зареєстрованих осіб:

  1. Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів.
  2. Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату.

– Але спеціально навіть графік побудував, більшість змін відбулися десь наприкінці вересня. До того ще у травні були впроваджені зміни про спрощення реєстрації на обліку. А кількість безробітних у нас падає з червня місяця, – додав він.

Тож, на його думку, дві інші головні причини – виїзд за кордон або можливість працевлаштуватися після втрати роботи на початку війни.

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