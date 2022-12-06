Грудень, 05 в 22:03

Внаслідок масованих ракетних атак Росії ситуація з електропостачанням у різних областях України залишається нестабільною. Енергетикам доводиться почергово вимикати світло споживачам, щоб не збільшувати навантаження на пошкоджені об’єкти енергосистеми.

Зокрема, 5 грудня країна-агресор знову спробувала занурити Україну в темряву й холод, проте сили ППО не дали можливості ворогу реалізувати задумані плани, зазначає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За останніми даними, РФ влучила по енергооб’єктах у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Енергосистема функціонує та залишається цілісною, проте в деяких регіонах застосовують екстрені відключення світла для уникнення аварій у системі.

Зараз дивляться

Харківська область

У Харківобленерго зазначають, що стабілізаційні відключення електрики відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго. Через це графіки погодинних обмежень світлопостачання можуть застосовувати не в повному обсязі – може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх.

За посиланням можна обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю та номер будинку, після чого вдасться переглянути планові обмеження. У компанії додають, що дізнатися заздалегідь про аварійні відключення світла неможливо.

Львівська область

У містах і селах Львівської області діють три черги, які перемикають кожні чотири години. Вказаний час відключень може збільшуватися на одну годину, тому що оперативним бригадам потрібно до них дістатися для зміни обмежень. За посиланням можна переглянути графік відключень світла за адресою.

Водночас під час сигналу повітряної тривоги енергетики не можуть перебувати на об’єктах критичної інфраструктури через ймовірні ракетні атаки РФ. У Львівобленерго додають, що це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Тернопільська область

У Тернопільській області енергетики теж вдаються до відключень світла. Зокрема, є три черги споживачів, яким час від час обмежують електропостачання.

Згідно з графіками, люди матимуть світло чотири години на добу, а вісім годин, найімовірніше, не буде доступу до електрики. Але це застосовуватиметься лише у разі аварій чи непередбачуваної потреби збалансувати енергосистему.

Дніпропетровська область

Після ударів по енергооб’єктах у Дніпропетровській області теж іноді обмежують споживачів в електропостачанні. Сайт ДТЕК Дніпровські електромережі пропонує переглянути за посиланням графік відключення світла за конкретною адресою.

У регіоні також діють три черги, яким обмежують електрику. Проте вони можуть не діяти у разі аварійної ситуації, коли необхідно стабілізувати систему.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго зазначають, що почергові відключення світла триватимуть 3-4 години, але за температури на вулиці нижче -10°C електрику вимикатимуть щонайбільше на дві години.

Споживачів вимикають по черзі – загалом у графіках їх три. Коли споживачам у першій черзі включають світло, то воно зникає у другій. Такий же алгоритм переключень відбувається з другої та третю чергу, а потім – з третьої та першу.

Інші області України

В інших регіонах України також застосовуються обмеження в постачанні електрики, поки не вдасться повністю відновити енергооб’єкти, по яких вдарила російська армія.

У ДТЕК прогнозують, що Україна з часом зможе перейти на планові відключення світла, проте головною умовою є відсутність нових ракетних обстрілів.