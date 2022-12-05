Декабрь, 05 в 19:00

В результате обесточивания системы в Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в Инфоксводоканале, ситуация стабилизируется после возобновления энергопитания.

– Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии, поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется, — говорится в сообщении.

Из-за возможных перебоев со связью могут возникнуть проблемы при попытке дозвониться в колл-центр водоканала.

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Отметим, что в результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области.

По словам главы ОВА Максима Марченко, также есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека.

Также в Одессе остановлены все городские котельные, прекращена подача тепла в дома.