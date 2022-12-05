Все насосные станции обесточены: когда в Одессе возобновится водоснабжение
В результате обесточивания системы в Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение.
Как сообщили в Инфоксводоканале, ситуация стабилизируется после возобновления энергопитания.
– Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии, поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется, — говорится в сообщении.
Из-за возможных перебоев со связью могут возникнуть проблемы при попытке дозвониться в колл-центр водоканала.
Отметим, что в результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области.
По словам главы ОВА Максима Марченко, также есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека.
Также в Одессе остановлены все городские котельные, прекращена подача тепла в дома.