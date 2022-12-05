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Факти / Україна / Суспільство

Всі насосні станції знеструмлено: коли в Одесі відновиться водопостачання

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кран з водою
Фото: Depositphotos

Внаслідок знеструмлення системи в Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання.

Як повідомили в Інфоксводоканалі, ситуація стабілізується після відновлення енергоживлення.

– Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується, – йдеться у повідомленні.

Через можливі перебої зі зв’язком можуть виникнути проблеми під час спроби додзвонитися до кол-центру водоканалу.

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Зазначимо, що внаслідок масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області.

За словами глави ОВА Максима Марченка, також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей.

Також в Одесі зупинено всі міські котельні, припинена подача тепла в будинки.

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