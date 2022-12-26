Декабрь, 26 в 20:29

Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог: УЗ назначила дополнительные поезда на праздники

Компания Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог. Дополнительные рейсы поездов 191/192 Киев – Львов . Отправление 30 декабря в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38.

. Отправление 30 декабря в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38. 229/230 Киев – Ужгород . Отправление 29 декабря из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно 30 декабря в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

. Отправление 29 декабря из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно 30 декабря в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40. 238/237 Одесса – Ужгород . Из Одессы отправление 29 декабря в 17:00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно 30 декабря в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06.

. Из Одессы отправление 29 декабря в 17:00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно 30 декабря в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06. 216/215 Запорожье – Ивано-Франковск . Отправление из Запорожья 28 и 30 декабря в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно 29 и 31 декабря в 15:42, через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05.

. Отправление из Запорожья 28 и 30 декабря в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно 29 и 31 декабря в 15:42, через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05. 255/256 Киев – Черновцы. Отправление из Киева 28, 29, 30 декабря через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины 29, 30 декабря, 1 января в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.

Отправление из Киева 28, 29, 30 декабря через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины 29, 30 декабря, 1 января в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22. 211/212 Харьков – Львов . Отправление из Харькова 29 декабря в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно — в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

. Отправление из Харькова 29 декабря в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно — в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13. 176/175 Киев – Кривой Рог. Отправление из Киева 30 декабря в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26. Читайте Более 1,5 млн путешественников воспользовались поездами на зимние праздники — Укрзализныця Сейчас смотрят

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