Грудень, 26 в 20:29

Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці та Кривий Ріг: УЗ призначила додаткові потяги на свята

Компанія Укрзалізниця призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу. Додаткові рейси потягів 191/192 Київ – Львів . Відправлення 30 грудня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові. Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

. Відправлення 30 грудня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові. Зворотно 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38. 229/230 Київ – Ужгород . Відправлення 29 грудня з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

. Відправлення 29 грудня з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23. Зворотно 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40. 238/237 Одеса – Ужгород . З Одеси відправлення 29 грудня о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно 30 грудня о 17:00 з поверненням до Одеси о 11:06.

. З Одеси відправлення 29 грудня о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02. Зворотно 30 грудня о 17:00 з поверненням до Одеси о 11:06. 216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ . Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42, через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

. Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. Зворотно 29 та 31 грудня о 15:42, через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05. 255/256 Київ – Чернівці . Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня, 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

. Вирушатиме з Києва 28, 29, 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. Зворотно з Буковини 29, 30 грудня, 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22. 211/212 Харків – Львів . Вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

. Вирушатиме з Харкова 29 грудня о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27. Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13. 176/175 Київ – Кривий Ріг. Вирушатиме з Києва 30 грудня о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26. Читайте Понад 1,5 млн мандрівників скористалися потягами на зимові свята – Укрзалізниця Зараз дивляться

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