В новогодние и рождественские праздники около 1,56 млн пассажиров воспользовались поездами для путешествий в регионы Украины.

По данным Укрзализныци, речь идет о датах с 23 декабря 2021-го до 10 января 2022 года. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, в этом году перевезли на 38% больше путешественников.

Во время зимних праздников назначили 23 дополнительных железнодорожных транспортных средства, дополнительные рейсы для пяти поездов и продлили маршрут еще для двух.

Благодаря этому удалось увеличить количество мест для пассажиров на 19% по сравнению с прошлым годом.

На увеличение количества пассажиров (14%) повлияли назначенные поезда и региональные экспрессы, расширившие географию путешествий.

Самым пиковым днем ​​перевозок стало 9 января 2022 года, когда железнодорожным транспортом воспользовались 105 тыс. путешественников. В прошлом году пик пришелся на 3 января 2021 года, когда перевезли 81 тыс. туристов.

В Укрзализныце отметили, что продолжают экономить пассажирам время, которое приходится тратить на дорогу. Во время зимних праздников благодаря оптимизации пути время перевозки уменьшилось на 350 тыс. часов.