В ГНСУ рассказали, сколько граждан РФ с визами пересекли границу Украины

Декабрь, 27 в 17:58

За полгода десятерым гражданам России выдали визы на пересечение границы с Украиной.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что визы на пересечение украинской границы выдали женщинам и детям.

Сейчас смотрят

— По моей информации, по состоянию на прошлую неделю десять граждан РФ, получивших визы, пересекли границу на въезд. Это обычно женщины или дети. Визы им выдавались с целью возобновления отношений в семье или краткосрочных, которые несли гуманитарный характер, — сказал Демченко.

Визы россиянам на въезд в Украину выдает независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

Такие учреждения в России находятся в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге.

Для въезда на территорию Украины россиянам необходимо иметь определенный список документов. Однако следует отметить, что получить визу сможет далеко не каждый гражданин РФ.

Ранее в МИДе отметили, что россияне не могут получить визы без приглашения въехать в Украину. Визовый режим с РФ начал действовать в Украине с 1 июля 2022 года.