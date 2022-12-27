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Факти / Україна / Суспільство

У ДПСУ розповіли, скільки громадян РФ з візами перетнули кордон України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Держприкордонслужба
Фото: Держприкордонслужба

За півроку десятьом громадянам Росії видали візи на перетин кордону з Україною.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що візи на перетин українського кордону видали жінкам та дітям.

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— За моєю інформацією, станом на минулий тиждень, десять громадян РФ, які отримали візи, перетнули кордон на в’їзд. Це як правило жінки або діти. Візи їм видавалися з метою відновлення стосунків в сім’ї або короткострокові, які несли гуманітарний характер, – сказав Демченко.

Візи росіянам на в’їзд в Україну видає незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.

Такі установи в Росії знаходяться зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Ростові-на-Дону, Самарі, Єкатеринбурзі.

Для в’їзду на територію України росіянам необхідно мати певний перелік документів. Проте варто зазначити, що отримати візу зможе далеко не кожен громадянин РФ.

Раніше в МЗС зазначили, що росіяни не можуть отримати візи без запрошення в’їхати до України. Візовий режим з РФ почав діяти в Україні з 1 липня 2022 року.

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