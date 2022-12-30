Как оформить наследство, если нет завещания

Декабрь, 30 в 17:33

Каждый человек имеет право написать завещание на свое имущество. Чтобы завещание вошло в силу, оно должно быть нотариально заверено и внесено в базу.

Однако если человек не написал завещание, его родные могут вступить в наследство по закону.

Как оформить наследство без завещания, далее в материале Фактов ICTV.

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Как оформить наследство, если часть имущества была передана завещанием

Владелец имущества имеет право составить завещание как на все наследство, так и на его часть. Это предусмотрено частью 2 статьи 1236 Гражданского кодекса Украины. В Министерстве юстиции объяснили, как наследуется именно неохваченное завещанием имущество.

– Часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется наследниками по закону на общих основаниях. В число этих наследников входят также наследники по закону, которым другая часть наследства была передана по завещанию, – говорится в статье 1245 ГК.

То есть такое наследство открывается в пользу наследников по завещанию и по закону. В случае их отсутствия имущество переходит к территориальной общине (статья 1277 ГК).

В то же время, поскольку наследование по завещанию и по закону рассматриваются как отдельные и полностью самостоятельные, в случае, если один человек претендует на имущество одновременно по обоим основаниям, принятие наследства по завещанию не означает, что последний лишается права на наследование по закону.

Получение наследства не автоматическое. После смерти наследодателя каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.

Все, что нужно знать об оформлении наследcтва, читайте в инструкции на сайте ICTV.

Как оформить наследство без завещания

Наследство по закону — это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае наследство получают в соответствии с принятой законом очередностью.

Если вас указали в завещании, тогда соответствующая доля имущества переходит вам, а если завещания не было, тогда происходит процесс очередности родственников.

Наследники первой степени родства:

дети умершего (родные или усыновленные);

родители;

муж/жена.

Вторая степень родства:

братья, сестры;

дед, бабушка;

внук, внучка.

Родственники третьей очереди:

племянники;

тети, дяди.

Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Пятая очередь: другие родственники наследодателя, в частности иждивенцы.

Если наследников первой степени нет — унаследуют родственники второй степени и другие. Берем собранные документы и идем к юристу.

Наследник, принявший наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со времени открытия наследства.